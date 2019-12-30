Об этом заявил Алексей Волин.

В Минкомсвязи назвали штрафы для Facebook и Twitter более эффективными, чем блокировка. Об этом заявил заместитель главы Алексей Волин "ТАССу". Речь идет о повторных нарушениях законодательства России.

Специалист напомнил, что блокировку всегда можно научиться обходить, а вот штраф придется выплачивать. Ранее в Общественной палате попросили подать в суд на FB, Twitter и YouTube. Эти компании глава комиссии Александр Малькевич считает нарушителями персональных данных.

Ранее Piter.tv писал о том, что сенатор Людмила Бокова назначена замглавы Минкомсвязи РФ.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

