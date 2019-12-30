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В Минкомсвязи назвали штрафы для Facebook и Twitter более эффективными, чем блокировка
Сегодня, 12:43
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lesjasap

В Минкомсвязи назвали штрафы для Facebook и Twitter более эффективными, чем блокировка

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Об этом заявил Алексей Волин.

В Минкомсвязи назвали штрафы для Facebook и Twitter более эффективными, чем блокировка. Об этом заявил заместитель главы Алексей Волин "ТАССу". Речь идет о повторных нарушениях законодательства России.

Специалист напомнил, что блокировку всегда можно научиться обходить, а вот штраф придется выплачивать. Ранее в Общественной палате попросили подать в суд на FB, Twitter и YouTube. Эти компании глава комиссии Александр Малькевич считает нарушителями персональных данных.

Ранее Piter.tv писал о том, что сенатор Людмила Бокова назначена замглавы Минкомсвязи РФ.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/
 

Теги: facebook, twitter, блокировка, минкомсвязи, штраф
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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