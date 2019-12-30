Сенатор Людмила Бокова назначена замглавы Минкомсвязи РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте кабинета министров. Постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Назначить Бокову Людмилу Николаевну заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
говорится в тексте приказа
Ранее женщина занимала должность первого зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
Напомним, что Бокова родилась в 1978 году. Она избиралась от Саратовской области
Ранее Piter.tv писал о том, что Минкомсвязи составило список бесплатных интернет-сервисов.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
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