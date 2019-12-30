Указ подписал Михаил Мишустин.

Сенатор Людмила Бокова назначена замглавы Минкомсвязи РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте кабинета министров. Постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Назначить Бокову Людмилу Николаевну заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации говорится в тексте приказа

Ранее женщина занимала должность первого зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

Напомним, что Бокова родилась в 1978 году. Она избиралась от Саратовской области

Ранее Piter.tv писал о том, что Минкомсвязи составило список бесплатных интернет-сервисов.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

