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Мишустин освободил Людмилу Бокову от должности замглавы Минкомсвязи
Сегодня, 13:07
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matveyvn

Мишустин освободил Людмилу Бокову от должности замглавы Минкомсвязи

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Бокова переходит на должность главы Федерального института цифровой трансформации образования

Премьер-министр Россиии Михаил Мишустин освободил Людмилу Бокову от должности замглавы Минкомсвязи. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Освободить Бокову Людмилу Николаевну от должности статс-секретаря — заместителя министра цифрового развития.

цитата из документа

Отметим, что Бокова переходит на должность главы Федерального института цифровой трансформации образования, который создаёт Министерство просвещения.

Ранее Мишустин утвердил поправки в налоговое соглашение с Мальтой.

Теги: людмила бокова, минпросвещения, мишустин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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