Премьер-министр Россиии Михаил Мишустин освободил Людмилу Бокову от должности замглавы Минкомсвязи. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
Освободить Бокову Людмилу Николаевну от должности статс-секретаря — заместителя министра цифрового развития.
цитата из документа
Отметим, что Бокова переходит на должность главы Федерального института цифровой трансформации образования, который создаёт Министерство просвещения.
Ранее Мишустин утвердил поправки в налоговое соглашение с Мальтой.
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