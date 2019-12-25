Проект протокола уже утверждён.

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил поправки в налоговое соглашение с Мальтой. Об этом сообщает сайт правительства России.

Кабмин пересмотрит Конвенцию об избежании двойного налогообложения с Мальтой — проект протокола утверждён.

Поправки в двустороннем соглашении необходимы для того, чтобы избежать двойного налогообложения. Взаимный налог с дивидендов и процентов не будет превышать 15% от общей суммы. В ряде случаев такой налог может составлять 5%.

Ранее Россия и Кипр подписали протокол об изменениях в соглашение о налогообложении.