Джонатан Берк сообщили о продолжении политики давления со стороны Вашингтона на внешнеполитическом треке.

Вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе поддерживает действующее санкционное антироссийское давление и при этом ищет новые способы применения запретов и ограничений в отношении Москвы. Соответствующее заявление местным законодателям сделал помощник американского министра по финансам Джонатан Берк. В рамках слушаний в профильном комитете от палаты представителей Конгресса США чиновник сообщил о том, что поддерживает политику лидера Белого дома по мирному украинскому урегулированию, а также нацеленную на максимальное давление на власти из Тегерана на Ближнем Востоке.

Мы продолжаем выявлять новые способы применения санкций и продолжаем работать с нашими международными партнерами, чтобы убедиться, что мы понимаем те уязвимости, на которые им необходимо реагировать. Джонатан Берк, помощник главы Минфина США

Джонатан Берк уверен, что смягчение санкций против иранского руководства и российской нефти было продиктовано угрозой дестабилизации мировых энергетических рынков.

