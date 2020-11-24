В Минфине США признали влияние антироссийских санкций на инфляцию

Джанет Йеллен рассказала о том, что рост цен фиксировался в США и до спецоперации России на Украине.

В американском министерстве по финансам признали влияние антироссийских санкций на инфляцию в стране. Соответствующее заявление сделала глава профильного ведомства Джанет Йеллен, выступая на мероприятии, организованном местным изданием The New York Times. Гостья шоу пояснила, что прежде всего ограничения сказались на стоимости бензина. По мнению специалиста, рост цен в США на топливо наблюдался и до начала проведения специальной военной операции РФ на Украине. Этот негативный момент являлся следствием эффекта восстановления экономической системы после пандемии ковида.

Запрет на страхование российской нефти мог иметь влияние. Джанет Йеллен, глава Минфина США

Джанет Йеллен отметила, что санкции против России сохранят свою силу. В Минфине США полагают, что западное давление оказало огромное влияние на ситуацию в России, поэтому оно должно продолжаться.

Минфин США предложил создать коалицию стран, вводящих санкции против России.

Фото и видео: New York Times Events