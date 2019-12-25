Минфин США предложил создать коалицию стран, вводящих санкции против России

Джанет Йеллен призвала к новой инициативе, направленной на дальнейшее антироссийское давление.

США предложили создать коалицию стран, вводящих санкции против России из-за специальной военной операции РФ на Украине. Соответствующее заявление сделала глава американского министерства по финансам Джанет Йеллен. Чиновница выступила на мероприятии, организованном на площадке местного издания The New York Times.

Необходима достаточно многочисленная группа стран, которые были бы согласны. Создание такой коалиции необходимо, чтобы сделать санкции более эффективными в глобальном масштабе. Джанет Йеллен, глава Минфина США

Напомним, что коллективный Запад ввел новые антироссийские санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Администрация США при президенте Джо Байдене пытается добиться расширения круга стран, которые присоединятся к давлению на Москву.

Минфин США: некоторые пошлины на товары КНР не отвечают стратегическим интересам.

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