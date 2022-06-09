Минфин США: некоторые пошлины на товары КНР не отвечают стратегическим интересам

Джанет Йеллен рассказала о том, что администрация изучает вопрос по реорганизации таможенных тарифов.

В США заявили, что некоторые таможенные пошлины на китайские товары не отвечают стратегическим интересам страны. Соответствующее заявление сделала глава американского министерства по финансам, выступая на слушаниях в Комитете по доходам и расходам от Палаты представителей Конгресса США. Законодатели попросили чиновницу прокомментировать текущие тарифы на продукцию, поступающую из КНР. Эти тарифы были введены при предыдущей администрации президента Дональда Трампа.

Эти вопросы рассматриваются. Нынешняя администрация унаследовала …тарифы, введенные администрацией Трампа, которые, как я думаю, не предназначены для того, чтобы отвечать интересам. Мы изучаем их и ищем возможность реорганизовать. Джанет Йеллен, глава Минфина США

Чиновница обвинила Пекин "в нечестных торговых практиках". Она также указала конгрессменам на то, что США необходимо защищать собственную экономическую систему, обеспечивать безопасность в цепочках поставок и создавать надежную и устойчивую логистику. Джанет Йеллен подчеркнула, что многие из пошлин невыгодны ни для американской, ни для китайской сторон, а также для потребителей и бизнеса.

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Фото и видео: YouTube / Fox News

