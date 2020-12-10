Минфин США поставки российской нефти на мировой рынок сдержат рост цен

Джанет Йеллен рассказала о планах по ограничению России в получении доходов.

Минфин США отметил, что поставки российской нефти на мировой рынок сдержат рост цен. Соответствующей информацией на слушаниях в американском финансовом комитете от Конгресса США заявила глава профильного ведомства Джанет Йеллен. При этом чиновница призвала сделать так, чтобы прибыль Москвы от данных сделок была ограниченной.

Мы хотим сделать так, чтобы сдержать мировые цены и попытаться избежать скачка, который вызовет мировую рецессию…Но, безусловно, цель заключается в том, чтобы ограничить доходы, идущие в Россию. Джанет Йеллен, глава Минфина США

Ранее на заседании сенатор-республиканец Билл Кэссиди, представляющий штат Луизиана отметил, что из-за западного давления по закупкам российской нефти, доходы Москвы от реализации продукции выросли из-за роста стоимости энергоресурсов. Он заметил, что на текущий момент РФ зарабатывает на своих ресурсах больше, чем это было до введения санкций.

Bloomberg: США готовы заблокировать выплаты по российскому госдолгу после 25 мая.

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