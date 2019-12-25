Bloomberg: США готовы заблокировать выплаты по российскому госдолгу после 25 мая

Блумберг отмечает, что лицензия предоставила возможность предотвратить дефолт по государственному долгу.

Во вторник, 17 мая, стало известно, что власти США намерены полностью лишить Россию возможности производить выплаты по облигациям после 25 мая, передает агентство агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Министерство финансов США аннулирует действие генеральной лицензии, которая исключает из-под антироссийских санкций выплаты по обслуживанию части суверенного долга РФ. Лицензия позволила России производить выплаты по облигациям, однако ее срок истекает 25 мая. Блумберг отмечает, что это предоставило возможность предотвратить дефолт по государственному долгу.

При этом один из источников сообщает, что американский Минфин еще не принял окончательного решения.

Ранее минфин США изучает последствия возможного запрета на обслуживание РФ части госдолга. Джанет Йеллен рассказала о том, что решение еще не принято.

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