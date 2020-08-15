Минфин США изучает последствия возможного запрета на обслуживание РФ части госдолга

Джанет Йеллен рассказала о том, что решение еще не принято.

Американское министерство по финансам изучает последствия возможного запрета на обслуживание Россией части государственного долга. Соответствующей информацией с журналистами поделилась глава профильного ведомства Джанет Йеллен, выступая на слушаниях в банковском комитете Сената Конгресса США. Эксперты находятся в процессе анализа последствий и побочных эффектов от шагов по запрету для РФ осуществления таких платежей.

Американский республиканский сенатор Майк Раундс, представляющий штат Южная Дакота, указал на то, что Россия обязана произвести следующие выплаты по имеющимся облигациям 27 мая. Он спросил у главы Минфина США о том, продлит ли Вашингтон срок генеральной лицензии или даст РФ возможность объявить о дефолте.

Мы еще не приняли решение…в скором времени. Джанет Йеллен, глава Минфина США

Напомним, что 4 мая истекал льготный 30-дневный период оплаты по евробондам на сумму $650 млн. Россия перевела денежные средства Западу за счет своих внутренних валютных резервов.

В США заявили, что хотят лишить Россию доходов от нефти.

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