Джанет Йеллен рассказала о том, что неосмотрительность США может сказаться на росте доходов РФ в сфере энергетики.

В США заявили, что хотят лишить Россию доходов от нефти, но не запрещать российские углеводороды на глобальном рынке. Об этом местным законодателям на слушаниях в банковском комитете Сената Конгресса заявила американский министр по финансам Джанет Йеллен. Эксперт отметила, что в противном случае действия Вашингтона приведут к росту цен на нефтяные запасы, что лишь повысит российские доходы, а не снизит их объем.

Я считаю, что в наших интересах лишить Россию доходов от продажи нефти на мировых рынках. Это несколько иное, чем сказать, что мы хотим не пускать российскую нефть на мировые рынки. Джанет Йеллен, глава Минфина США

Чиновница напомнила о том, что другие страны не нарушают американские санкции, покупая российскую нефть. Однако любая компания, которая оказывает материальную поддержку лицам под рестрикциями, может сама оказаться под санкционными ограничениями.

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