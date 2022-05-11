Минфин США: ограничения на аборты навредят экономике

Джанет Йеллен назвала негативные стороны лишения женщин прав.

Глава американского министерства по финансам Джанет Йеллен рассказала о том, что ограничения на аборты навредят экономической системе. Соответствующей информацией чиновница поделилась с законодателями в рамках слушаний в банковском комитете от 10 мая.

Ликвидация права женщин принимать решения о том, когда и иметь ли детей, будет иметь очень пагубные последствия для экономики и отбросит женщин на десятилетия назад. Джанет Йеллен, глава Минфина США

В качестве пользы абортов для экономики страны профильный министр назвала получение женщинами возможности получить образование. Этот фактор говорит о более высоком заработке и положительном влиянии на благосостоянии семьи. Йеллен подчеркнула, что лишение права на аборты лишь увеличивает шансы женщин находиться в бедственном состоянии, а также нуждаться в государственной поддержке.

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Фото и видео: YouTube / Reuters