Минфин США: эмбарго ЕС на нефть из России может привести к резкому росту цен

Джанет Йеллен рассказала о помощи Вашингтона европейским коллегам по энергетике.

В США считают, что эмбарго ЕС на нефть из России может привести к резкому росту цен. Соответствующее заявление сделала глава американского Министерства по финансам, выступая на мероприятии, организованном газетой The Wall Street Journal. Джанет Йеллен пообщалась с главными исполнительными директорами. Эксперт призвала коллег не допускать резкого скачка в стоимости энергетических ресурсов. В текущий момент в Вашингтоне занимаются данным вопросом.

….ЕС изучает возможность прекращения поставок нефти из России до конца этого года. Надо посмотреть, как именно это будет сделано, потому что это может привести также к более высоким ценам на нефть по всему миру. Джанет Йеллен, глава Минфина США

При этом обеспечение энергетической независимости европейского региона от российских ресурсов Йеллен считает важной задачей, которую США поддерживают. В США готовы работать с регионом ради того, чтобы он мог обеспечивать свои потребности в энергетике. В Минфине призвали создать такие условия, которые смогут предотвратить получение Москвой доходов от продажи нефти на глобальных рынках.

Йеллен: США было нелегко принять решение об ограничениях против ЦБ России.

Фото и видео: YouTube / The Wall Street Journal