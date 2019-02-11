Уолли Адейемо рассказал о претензия стран к Вашингтону из-за антироссийских санкций.

В Минфине США ответили на обвинения в расколе мировой экономике из-за санкций и изоляции РФ от глобальной системы. Соответствующее заявление сделал на онлайн-мероприятии заместитель главы американского профильного ведомства Уолли Адейемо. По словам эксперта, некоторые международные партнеры заявляют Вашингтону о возможных негативных последствиях из-за введения Западом масштабных антироссийских санкций по ситуации на Украине. Он уточнил, что последние несколько недель в США слышат критику в свой адрес.

Страны полагают, что США подталкивают своих противников к тому, чтобы ускорить усилия по строительству отдельной финансовой системы. При этом замминистра по финансам США заявил о том, что не может согласиться с этим утверждением, так как Вашингтон наоборот, показывает миру насколько незаменимой является существующая мировая экономическая система, а также насколько дорогостоящие последствия наступают из-за исключения из нее.

Чиновник добавил, что сейчас настает время для бизнеса инвестировать в общую финансовую архитектуру, которая смогла бы обеспечить взаимное процветание.

В США заявили о намерении попытаться парализовать работу ОПК.

Фото и видео: YouTube / Peterson Institute for International Economics