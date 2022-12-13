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В Minecraft появился 200-метровый памятник Жириновскому

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Андрей Свинцов попросил неизвестного скульптора усовершенствовать монумент политику.

Члены ЛДПР (Либерально-демократической партии России) собираются провести онлайн-демонстрацию в популярной компьютерной игре Minecraft на 1 мая. Данное мероприятие состоится около памятника основателю политического движения Владимиру Жириновскому. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал депутат нижней палаты парламента Андрей Свинцов. Он добавил, что в игре пользователи Minecraft воздвигли политику 200-метровый памятник.  Депутат надеется, что авторы смогут усовершенствовать монумент.

Цифровые технологии, увы, пока не идеальны, и Владимир Вольфович получился не очень похожим.

Андрей Свинцов, депутат Госдумы РФ

Напомним, Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. Два последних месяца своей жизни политический деятель находился в больнице. Туда депутата госпитализировали еще 2 февраля в связи с заражением коронавирусной инфекцией. Прощение с Владимиром Жириновским прошло 8 апреля в Москве. Он похоронен на территории Новодевичьего кладбища, где парламентарию поставлен памятник.

Памятник Жириновскому открыли на Новодевичьем кладбище в Москве.

Фото и видео: Telegram / На видео видно

Теги: minecraft, владимир жириновский, компьютерная игра, лдпр, памятник
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Культура,

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