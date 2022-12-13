В Minecraft появился 200-метровый памятник Жириновскому

Андрей Свинцов попросил неизвестного скульптора усовершенствовать монумент политику.

Члены ЛДПР (Либерально-демократической партии России) собираются провести онлайн-демонстрацию в популярной компьютерной игре Minecraft на 1 мая. Данное мероприятие состоится около памятника основателю политического движения Владимиру Жириновскому. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал депутат нижней палаты парламента Андрей Свинцов. Он добавил, что в игре пользователи Minecraft воздвигли политику 200-метровый памятник. Депутат надеется, что авторы смогут усовершенствовать монумент.

Цифровые технологии, увы, пока не идеальны, и Владимир Вольфович получился не очень похожим. Андрей Свинцов, депутат Госдумы РФ

Напомним, Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. Два последних месяца своей жизни политический деятель находился в больнице. Туда депутата госпитализировали еще 2 февраля в связи с заражением коронавирусной инфекцией. Прощение с Владимиром Жириновским прошло 8 апреля в Москве. Он похоронен на территории Новодевичьего кладбища, где парламентарию поставлен памятник.

Памятник Жириновскому открыли на Новодевичьем кладбище в Москве.

Фото и видео: Telegram / На видео видно