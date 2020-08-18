В Минцифры заявили о рекордной атаке на "Госуслуги"

Мощность атаки достигла 680 гигабит в секунду.

На единый портал государственных услуг 10 ноября была совершена рекордная по мощности атака. Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры.

В ведомстве отметили, что мощность атаки достигла 680 гигабит в секунду. По сообщениям пользователей, веб-ресурс начал выдавать ошибку при попытке пользователей входа в свой профиль.

Работоспособность портала Госуслуг восстановлена, проблемы со входом на портал у некоторых пользователей фиксировались в течение 20 минут. Сейчас технические специалисты разбираются с причинами. из сообщения Минцифры РФ

Напомним, 8 ноября многие пользователи "Госуслуг" пожаловались на сокращение сроков действия QR-кодов на шесть месяцев, что привело к обнулению некоторых документов о прохождении курса вакцинации от COVID-19. Минцифры и Минздрав заявили, что причиной изменения сроков стали технические работы на портале.

Ранее в оперштабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что в России готовят законопроекты об обязательных QR-кодах в магазинах, кафе и транспорте.

Фото: Госуслуги