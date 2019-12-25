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В России готовят законопроекты об обязательных QR-кодах в магазинах, кафе и транспорте
Сегодня, 13:31
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phil_k Добавить в Яндекс.Новости

В России готовят законопроекты об обязательных QR-кодах в магазинах, кафе и транспорте

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Документы прорабатываются совместно с профильными ведомствами.

В России готовят законопроекты об обязательных QR-кодах в транспорте, а также при посещении кафе и магазинов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что документы прорабатываются с профильными ведомствами. Об их внесении в Государственную думу будет сообщено дополнительно, отметили в оперштабе.

Об этой мере со ссылкой на источник в правительстве России ранее сообщало РБК. По данным агентства, она будет действовать до июня следующего года. Отмечается, что введение обязательных QR-кодов связано со стимулированием россиян к вакцинации от коронавируса.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что полная отмена QR-кодов и антикоронавирусных мер возможна только после окончания пандемии.

Фото: pixabay.com

Теги: qr-коды, оперштаб по борьбе с коронавирусом
Категории: Картина дня, Новости России, Лента новостей,

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матвеев епифаний
Сегодня 14:04


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