Песков: полная отмена QR-кодов станет возможна только после окончания пандемии COVID-19

Он отметил, что общественный иммунный порог не является константой.

Полная отмена QR-кодов и антикоронавирусных мер возможна только после окончания пандемии. Об этом в беседе с "РИА Новости" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля уточнил, что достижение необходимого уровня коллективного иммунитета в стране не станет причиной отмены QR-кодов. По словам Пескова, общественный иммунный порог не является константой.

Смотрите, отмена ограничений, отмена QR-кодов как таковых определенно может последовать после того, как пандемия кончится. [Иммунный] порог должен постоянно поддерживаться на максимально возможной планке. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Он подчеркнул, в настоящее время продолжаются "скачки заболеваемости" в некоторых европейских государствах. По мнению Пескова, пандемия COVID-19 является "очень серьезной угрозой.

В России за сутки подтверждены 1 237 смертей заболевших COVID-19. Количество новых зараженных увеличилось на 40 759 человек - до 8 952 472. Случаи инфицирования выявлены в 85 российских регионах. Темп прироста составляет 0,46 процента.

Ранее замглавы Каменска-Уральского призвал не желающих прививаться россиян переезжать.

Фото: kremlin.ru