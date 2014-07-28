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Замглавы Каменска-Уральского призвал не желающих прививаться россиян переезжать

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Денис Нестеров осудил граждан, которые не хотят прививаться от ковида.

Заместитель главы Каменска-Уральского призвал не желающих прививаться от коронавируса россиян и конкретно жителей Свердловской области переезжать. Такое заявление чиновник сделал во время выступления. Его речь была опубликована на официальном YouTube-канале местной администрации, но позже ролик удалили. Однако отрывок успел попасть в социальные сети.

Не хотите выполнять правила? Переезжайте, значит. Откуда они пишут обычно? С Канады, с Белоруссии пишут нам такие посты

Денис Нестеров, замглавы города 

При этом чиновник возмутился тем, что некоторые лица, которые соблюдают все санитарные и эпидемиологические правила все равно вынуждены подвергать себя опасности, так как рядом с ними регулярно находятся непривитые граждане. По словам Нестерова, вакцинация позволяет сохранять права окружающих людей.

Матвиенко не исключает, что в России примут новые меры из-за сложной ситуации с COVID-19.

Видео и фото: Вконтакте / Larisa Zelenkina
 

Теги: денис нестеров, каменск-уральский
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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