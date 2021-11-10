Матвиенко не исключает, что в России примут новые меры из-за сложной ситуации с COVID-19

В СФ оценили итог нерабочей недели для ситуации с ковидом.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко не исключила решений на государственном уровне для борьбы с COVID-19. Такое заявление политик сделала во время итогового общения с журналистами по результатам проведенного пленарного заседания в верхней палате парламента. По словам сенатора, эпидемиологическая обстановка в РФ остается сложной, поэтому специалисты не исключают внедрения более жестких мер по противодействию распространению коронавируса.

Хлопать в ладоши рано. Надо соблюдать санэпидемтребования, продолжать вакцинацию. Не исключаю, что и на федеральном уровне будут некие решения, чтобы ситуацию улучшить. Валентина Матвиенко, сенатор

Парламентарий заметила журналистам, что нерабочие дни на первой неделе ноября смогли разорвать "ковидные цепочки", а также позитивно сказались на снижении темпов заболеваемости. Она призвала региональные власти по необходимости принимать более жесткие меры в отношении отдельных категорий граждан.

Гинцбург рассказал, что назальная вакцина будет защищать от COVID-19 не менее полугода.

Фото и видео: YouTube / Совет Федерации