Матвиенко не исключает, что в России примут новые меры из-за сложной ситуации с COVID-19

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко не исключила решений на государственном уровне для борьбы с COVID-19. Такое заявление политик сделала во время итогового общения с журналистами по результатам проведенного пленарного заседания в верхней палате парламента. По словам сенатора, эпидемиологическая обстановка в РФ остается сложной, поэтому специалисты не исключают внедрения более жестких мер по противодействию распространению коронавируса.
Хлопать в ладоши рано. Надо соблюдать санэпидемтребования, продолжать вакцинацию. Не исключаю, что и на федеральном уровне будут некие решения, чтобы ситуацию улучшить.
Валентина Матвиенко, сенатор
Парламентарий заметила журналистам, что нерабочие дни на первой неделе ноября смогли разорвать "ковидные цепочки", а также позитивно сказались на снижении темпов заболеваемости. Она призвала региональные власти по необходимости принимать более жесткие меры в отношении отдельных категорий граждан.
Гинцбург рассказал, что назальная вакцина будет защищать от COVID-19 не менее полугода.
Фото и видео: YouTube / Совет Федерации
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