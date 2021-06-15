Полиция устанавливает обстоятельства смерти школьницы из Каменска-Уральского

Сотрудники полиции обнаружили ее тело в небольшом овраге.

Полиция Свердловской области устанавливает обстоятельства смерти школьницы из Каменска-Уральского. Об этом заявил журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых.

Инцидент произошел вечером 9 августа. В полицию Каменск-Уральского поступило сообщение о пропаже девушки. Днем ранее она вернулась из Екатеринбурга на электричке, куда ехала поступать в педагогический колледж. Сотрудники полиции обнаружили ее тело в небольшом овраге в 10-20 метрах от тротуарной дорожки вдоль лесопарковой зоны.

Следователи устанавливают обстоятельства смерти школьницы. Разбирательство продолжается.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА