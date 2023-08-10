Глава Эквадора прокомментировал убийство кандидата в президенты

Гильермо Лассо рассказал о трагедии в Кито.

Президент Эквадора Гильермо Лассо в видеообращении к нации назвал "политическим преступлением" убийство кандидата на выборах в главы государства Фернандо Вильявисенсьо. Запись мероприятия транслировалась на официальном YouTube-канале администрации страны.

Это политическое преступление, которое носит террористический характер. Мы не сомневаемся, что это убийство было попыткой саботировать избирательный процесс. Гильермо Лассо, глава страны

Напомним, что Фернандо Вильявисенсьо (кандидат движения Construye) ранее получал угрозы, а накануне погиб во время митинга в Кито. На мужчину было совершено нападение, дополнительно преступникам удалось ранить еще девять человек. В настоящее время Генеральная прокуратура Эквадора сообщила, что подозреваемый в убийстве Вильявисенсьо скончался от огнестрельных ранений. Были задержаны шестеро граждан по подозрению в причастности к событиям.

Подозреваемого в убийстве кандидата в президенты Эквадора смертельно ранили при аресте.

Фото и видео: YouTube / Presidencia de la República del Ecuador ©SECOM