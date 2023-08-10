Подозреваемого в убийстве кандидата в президенты Эквадора смертельно ранили при аресте

Фернандо Вильявисенсио погиб от рук злоумышленников.

.Один из подозреваемых в убийстве кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио умер от ранений, полученных при задержании правоохранительными органами. Соответствующее заявление сделали представители местной Генеральной прокуратуры через социальные сери. Пострадавши ми на текущий момент считаются как минимум девять человек. В этом списке оказались кандидат в Национальную ассамблею и двое сотрудников полиции.

Подозреваемый, который был ранен в результате перестрелки с сотрудниками безопасности, был взят под стражу и доставлен в тяжелом состоянии в отделение прокуратуры в Кито. Скорая помощь подтвердила его смерть. пост в соцсети от Генпрокуратуры Эквадора

Эквадорский телеканал Ecuavisa сообщал зрителям о том, что оперативники поймали двух подозреваемых в убийстве Фернандо Вильявисенсио. По имеющимся сведениям, злоумышленников было трое. Политик погиб 9 августа после своей предвыборной встречи, которая состоялась в столице. Позже появились сведения о шести задержанных гражданах. Организованы рейдов по поиску преступников в районах Конокото и Сан-Бартоло в Кито в ходе расследования убийства Фернандо Вильявисенсио", - говорится в сообщении.

Суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения по делу об убийстве по найму.

Фото и видео: Telegram / Mash