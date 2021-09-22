Суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения по делу об убийстве по найму

Петербургский суд рассматривает дело об убийстве по найму. Пока что обвиняемый пробудет под арестом до октября.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство по найму). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, в июне этого года обвиняемый находился на строительном объекте, где и был потерпевший. Используя пистолет, мужчина выстрелил в жертву не менее семи раз. Смерть наступила на месте происшествия.

На данный момент решено, что обвиняемый будет до октября находиться под арестом.

Ранее сообщалось, что суд в Петербурге отправил владельца Mercedes в тюрьму на полтора года за пьяное вождение.

Видео: объединенная пресс-служба судов Петербурга

