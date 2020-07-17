Суд в Петербурге отправил владельца Mercedes в тюрьму на полтора года за пьяное вождение

Также у осуждённого изъяли его авто в доход государства.

Красногвардейский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении мужчины, севшего пьяным за руль своего Mercedes-Benz. Как сообщила Объединённая пресс-служба судов, мужчина проведёт за решёткой 1, 5 года.

Согласно материалам дела, мужчина уже был осуждён по приговору Василеостровского районного суда за аналогичное правонарушение. Ему назначили наказание в виде обязательных работ сроком на 300 часов с запретом на право управления машиной на 2 года 10 месяцев. Тем не менее, 16 февраля он снова сел за руль в нетрезвом виде. Его задержали сотрудники полиции на шоссе Революции и установили факт опьянения.

Задержанный признал свою вину и раскаялся. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с запретом на право управления ТС сроком на 5 лет 11 месяцев (по совокупности с приговором Василеостровского районного суда). Также у осуждённого изъяли Mercedes-Benz 230 в доход государства.

Ранее мы сообщили о том, что полиция в Петербурге задержала мужчину, подозреваемого в хищении квартиры умершего гражданина.

Фото: Piter.TV