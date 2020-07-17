Полиция в Петербурге задержала мужчину, подозреваемого в хищении квартиры умершего гражданина

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).

Во вторник, 8 августа, сотрудники Управления уголовного розыска Главка провели оперативно-розыскные мероприятия в одном из домов в Петербурге. В результате удалось задержать 60-летнего неоднократно судимого мужчину, который подозревается в мошенничестве с недвижимостью.

По предварительным данным, несколько лет назад злоумышленник узнал о кончине не имеющего наследников собственника одной из квартир в доме №69 по Бестужевской улице. Мужчина пришёл к нотариусу с фальшивым паспортом и свидетельством о рождении, которые якобы подтверждают, что тот является родным братом усопшего. После введения в заблуждение органов нотариата, преступник вступил в наследство и обратил не принадлежащее имущество в свою пользу, а затем продал её добросовестным покупателям. В результате администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга не получила положенное ей по закону выморочное жильё.

В ходе обыска были обнаружены и изъяты ноутбук, мобильный телефон и различные документы, которые закрепляют право собственности задержанного на несколько других объектов недвижимости Петербурга и области. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Расследование продолжается.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти выявлена преступная группа, занимающаяся организацией незаконной миграции.

Фото: Piter.TV; Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти