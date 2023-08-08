В Ленобласти выявлена преступная группа, занимающаяся организацией незаконной миграции

По версии следствия, с февраля прошлого года подозреваемые организовали на территории Гатчинского района постановку граждан зарубежных стран на миграционный учёт за денежное вознаграждение.

Представители СК РФ по Ленобласти выявили организованную преступную группировку (ОПГ), которая занималась организацией незаконной миграции. В отношении троих человек возбужденно уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По версии следствия, с февраля прошлого года подозреваемые организовали на территории Гатчинского района постановку граждан зарубежных стран на миграционный учёт за денежное вознаграждение. Процедура проходила с использованием фальшивых документов.

Следователи продолжают проводить обыски в хостелах и общежитиях региона совместно с сотрудниками региональных управлений МВД. Уже удалось выявить более 3 тыс. фактов нарушения миграционного законодательства. Один из участников ОПГ задержан, с ним проводят допрос по обстоятельствам совершенного преступления. В ближайшее время фигуранту дела будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Кроме того, проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств, причин и условий для совершения преступления. Расследование продолжается.

Ранее мы сообщили о том, что полиция задержала карманника, укравшего кошелёк с 50 тыс. рублей в центре Петербурга.

Фото и видео: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти