В Ленобласти выявлена преступная группа, занимающаяся организацией незаконной миграции

Представители СК РФ по Ленобласти выявили организованную преступную группировку (ОПГ), которая занималась организацией незаконной миграции. В отношении троих человек возбужденно уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.
По версии следствия, с февраля прошлого года подозреваемые организовали на территории Гатчинского района постановку граждан зарубежных стран на миграционный учёт за денежное вознаграждение. Процедура проходила с использованием фальшивых документов.
Следователи продолжают проводить обыски в хостелах и общежитиях региона совместно с сотрудниками региональных управлений МВД. Уже удалось выявить более 3 тыс. фактов нарушения миграционного законодательства. Один из участников ОПГ задержан, с ним проводят допрос по обстоятельствам совершенного преступления. В ближайшее время фигуранту дела будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
Кроме того, проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств, причин и условий для совершения преступления. Расследование продолжается.
Ранее мы сообщили о том, что полиция задержала карманника, укравшего кошелёк с 50 тыс. рублей в центре Петербурга.
Фото и видео: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти
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