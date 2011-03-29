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Полиция задержала карманника, укравшего кошелёк с 50 тыс. рублей в центре Петербурга

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Установлено, что мужчина был ранее судим.

В ночь на понедельник, 7 августа, представители уголовного розыска задержали "по горячим следам" карманника в центре Северной столицы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

40-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья вычислили в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий у дома №25 по Садовой улице. Установлено, что мужчина был ранее судим. Его подозревают в краже кошелька с 5040 рублей из кармана брюк 30-летнего петербуржца по адресу задержания.

Возбуждено уголовное дело, похищенное карманником имущество изъято.

Ранее мы сообщили о том, что пожилого мужчину избили за замечание на Гражданском проспекте.

Фото и видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Теги: кражи, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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