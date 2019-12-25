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Пожилого мужчину избили за замечание на Гражданском проспекте
Сегодня, 15:45
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Пожилого мужчину избили за замечание на Гражданском проспекте

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Установлено, что двое нападавших были нетрезвы.

В воскресенье, 6 августа, на Гражданском проспекте двое хулиганов набросились с кулаками на 62-летнего пенсионера, который сделал им замечание по поводу нецензурных выражений. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Установлено, что двое нападавших были нетрезвы. Они избили пожилого мужчину и прыснули ему в лицо из баллончика. Пострадавшего госпитализировали.

Подозреваемых задержали: ими оказались двое ранее судимых мужчин 36 и 43 лет, проживающих в Красногвардейском районе. В отношении них составлены протоколы о мелком хулиганстве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что Росгвардейцы задержали пьяного петербуржца, прыгавшего на автомобиле соседа по дому.

Фото: Piter.TV

Теги: избиение, санкт-петребург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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