Пожилого мужчину избили за замечание на Гражданском проспекте

Установлено, что двое нападавших были нетрезвы.

В воскресенье, 6 августа, на Гражданском проспекте двое хулиганов набросились с кулаками на 62-летнего пенсионера, который сделал им замечание по поводу нецензурных выражений. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Установлено, что двое нападавших были нетрезвы. Они избили пожилого мужчину и прыснули ему в лицо из баллончика. Пострадавшего госпитализировали.

Подозреваемых задержали: ими оказались двое ранее судимых мужчин 36 и 43 лет, проживающих в Красногвардейском районе. В отношении них составлены протоколы о мелком хулиганстве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что Росгвардейцы задержали пьяного петербуржца, прыгавшего на автомобиле соседа по дому.

Фото: Piter.TV