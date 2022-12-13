Руководство клуба заявило, что пострадавшие первыми напали на охранников заведения.

В Каменске-Уральском охранники клуба зверски избили ногами посетителей. Об этом сообщает портал E1.RU.

Инцидент произошел у ночного клуба Joy. Видео сняли свидетели драки. На опубликованных кадрах несколько человек в темной одежде избивают молодых людей, которые лежали на полу и не оказывали никакого сопротивления. Один из сотрудников охраны избивал мужчину в белом свитере руками и ногами.

В управлении МВД по Свердловской области подтвердили информацию о драке возле ночного клуба. Также в дежурную часть отдела полиции города поступило два сообщения из местного травмпункта. Руководство клуба Joy заявило, что пострадавшие первыми напали на охранников заведения.

Ранее мы сообщали, что в Купчино подрались два автомобилиста.

Видео: Telegram / E1.RU | Новости Екатеринбурга