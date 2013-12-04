В Милане задержали пять человек после акции против COVID-сертификатов

Всего в протестной акции приняли участие как минимум две тысячи человек.

В Милане пять человек задержали за неповиновение сотрудникам правопорядка в ходе акции протеста против COVID-сертификатов. Об этом информирует итальянское Национальное агентство объединенной печати.

По данным СМИ, возраст задержанных составляет от 21 до 48 лет. Всего в отделение полиции были доставлены 11 участников протестного мероприятия. Всего в акции приняли участие как минимум две тысячи человек.

В настоящее время власти страны обсуждают идею введения обязательной вакцинации. Данная инициатива уже поддержана премьер-министром Марио Драги. Сейчас от коронавируса обязаны прививаться только медработники.

Напомним, с 6 августа текущего года всем итальянцам в возрасте от 12 лет необходимо предъявлять COVID-сертификат при посещении мест общественного питания, развлекательных учреждений и спортзалов. С 1 сентября данный документ необходимо предъявлять для поездок в транспорте дальнего следования. На данный момент в Италии полностью прошли курс вакцинации от коронавируса почти 80 процентов населения в возрасте старше 12 лет.

Ранее в итальянском городе Сан-Донато-Миланезе потерпел крушение частный самолет, на борту которого находились восемь человек.

Видео: Twitter/The_Justice7, Devihacer