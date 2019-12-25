В "Метрострое" показали фото строительства станции "Горный институт"

Комментаторы отнеслись иронически к опубликованным фотографиям.

В сети появились фотографии тоннелей и подземного вестибюля станции метро "Горный институт" в Петербурге. Снимки разместили 6 июня представители компании "Метрострой" на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Подпись гласила: "Станция "Горный институт". Прошлое, настоящее и будущее."

В комментариях к публикации пользователи отнеслись иронически к "будущему" станции, спросив, когда оно состоится и вспомнили проект станции "Юго-Западная", который так и не был доведен до конца.

Ранее представители "Метростроя" рассказали Piter.tv о том, как пандемия коронавируса сказалась на сроках окончания работ по строительству станций метро в Петербурге.

Фото: "ВКонтакте" / Метрострой. История петербургского метро