В четверг, 13 августа, стало известно о том, что в "Метрострое" опровергли влияние строительства "Театральной" на здание Мариинского театра.
В ведомстве заявили, что работы на этом участке ведутся с 2016 года. В настоящий момент, строители опустились на глубину в 50 метров.
Напомним, что ранее художественный руководитель театра Валерий Гергиев заявил о том, что Мариинский театр необходимо спасать. По его мнению, есть риски обрушения театра.
Ранее мы сообщали о том, что станция метро "Новокрестовская" откроется в день первого домашнего матча "Зенита".
Фото:Piter.TV
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