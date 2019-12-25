Работы в непосредственной близости от Мариинского театра проводились в 2016 году. Сейчас они идут на глубине 50 метров.

В четверг, 13 августа, стало известно о том, что в "Метрострое" опровергли влияние строительства "Театральной" на здание Мариинского театра.

В ведомстве заявили, что работы на этом участке ведутся с 2016 года. В настоящий момент, строители опустились на глубину в 50 метров.

Напомним, что ранее художественный руководитель театра Валерий Гергиев заявил о том, что Мариинский театр необходимо спасать. По его мнению, есть риски обрушения театра.

Ранее мы сообщали о том, что станция метро "Новокрестовская" откроется в день первого домашнего матча "Зенита".

Фото:Piter.TV