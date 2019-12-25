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Мариинский театр может обрушиться из-за работ в метро
Сегодня, 10:39
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IRINA_CHALKINA

Мариинский театр может обрушиться из-за работ в метро

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Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев заявил, что здание консерватории надо спасать, иначе его не спасти никому.

В среду, 12 августа, стало известно о том, что Мариинский театр может обрушиться из-за работ в метро. Такое предположение высказал художественный руководитель театра Валерий Гергиев. 

Он отметил, что из-за работ в метрополитене театр может рухнуть. Гергиев добавил, что ни один проект не стоит того, чтобы потерять эти памятники. 

Историческое здание Мариинского театра — не то, чем можно рисковать. Консерватория и Мариинский театр — это едва ли не самая славная часть истории России. 

Валерий Гергиев.

Художественный руководитель Мариинского театра подчеркнул, что любое продолжение работ по метрополитену будет нести опасность обрушения.

Ранее мы сообщали о том, что несколько артистов Мариинского театра заразились коронавирусом.

Фото:Piter.TV

Теги: валерий гергиев, мариинский театр
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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