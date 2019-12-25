Несколько артистов Мариинского театра заразились коронавирусом

У нескольких артистов балетной труппы Мариинского театра выявили коронавирус. Об этом сообщил художественный руководитель ― директор театра Валерий Гергиев, передало "РБК".
По словам дирижера, сейчас два-три подтвержденных случая. Пока артисты лечатся на дому.
Ранее, 8 августа, появилась информация о том, что несколько человек в Мариинском театре пожаловались на плохо самочувствие, после чего их отстранили от работы.
Сейчас Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра начали гастрольный тур по регионам России.
До конца 2020 года Мариинский театр планирует представить публике три премьеры.
Фото: vk.com/mariinskytheatre
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