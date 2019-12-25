  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Несколько артистов Мариинского театра заразились коронавирусом
Сегодня, 6:58
99
nadezhda_sib

Несколько артистов Мариинского театра заразились коронавирусом

0 0

До этого в балетной труппе не было выявлено ни одного случая заболевания.

У нескольких артистов балетной труппы Мариинского театра выявили коронавирус. Об этом сообщил художественный руководитель ― директор театра Валерий Гергиев, передало "РБК".

По словам дирижера, сейчас два-три подтвержденных случая. Пока артисты лечатся на дому.

Ранее, 8 августа, появилась информация о том, что несколько человек в Мариинском театре пожаловались на плохо самочувствие, после чего их отстранили от работы. 

Сейчас Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра начали гастрольный тур по регионам России. 

До конца 2020 года Мариинский театр планирует представить публике три премьеры. 

Фото: vk.com/mariinskytheatre

 

Теги: артист балета, коронавирус, мариинский театр, труппа театра
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии