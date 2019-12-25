Несколько артистов Мариинского театра заразились коронавирусом

До этого в балетной труппе не было выявлено ни одного случая заболевания.

У нескольких артистов балетной труппы Мариинского театра выявили коронавирус. Об этом сообщил художественный руководитель ― директор театра Валерий Гергиев, передало "РБК".

По словам дирижера, сейчас два-три подтвержденных случая. Пока артисты лечатся на дому.

Ранее, 8 августа, появилась информация о том, что несколько человек в Мариинском театре пожаловались на плохо самочувствие, после чего их отстранили от работы.

Сейчас Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра начали гастрольный тур по регионам России.

До конца 2020 года Мариинский театр планирует представить публике три премьеры.

Фото: vk.com/mariinskytheatre