Сейчас завершается замена стеновых панелей, стеклянные павильоны станции защитили от протечек.

В понедельник, 10 августа, стало известно о том, что станция метро "Новокрестовская" откроется в день первого домашнего матча "Зенита". Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Известно о том, что первый домашний матч "Зенита" в чемпионате России 2020-2021 годов состоится 19 августа. Петербургский клуб сыграет с ЦСКА.

При этом в ГУП "Петербургский метрополитен" официально не анонсируют дат открытия. В ведомстве отметили, что "Метрострой" должен отчитаться о выполненной на станции работе.

Мы планируем, что она будет открыта в августе ГУП "Петербургский метрополитен".

В настоящий момент, сейчас на станции ведется работа по замене стеновых панелей.

Ранее мы сообщали о том, что у одного футболиста "Зенита" подтвердился коронавирус.

Фото:Piter.TV