В понедельник, 10 августа, стало известно о том, что у одного футболиста "Зенита" подтвердился коронавирус. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил главный тренер петербургского клуба Сергей Семак.
Как оказалось, изначально сомнительны результат наблюдался сразу у двоих игроков петербургской команды. Отмечается, что у одного игрока после этого все результаты отрицательные, а у второго положительные. Оба футболиста на карантине по правилам Роспотребнадзора. Кто именно из футболистов заболел COVID-19 неизвестно.
Семак отметил, что руководство "Зенита" незамедлительно сообщило о соответствующих результатах в Российскую премьер-лигу и Роспотребнадзор.
Ранее мы сообщали о том, что за последние сутки в Петербурге подтверждено 7 летальных случаев от COVID-19.
Фото: fc-zenit.ru
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