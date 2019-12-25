В Металлострое пьяный местный житель избил молодую женщину

Девушку увезли в больницу с тяжкими телесными повреждениями.

В пятницу. 16 октября, полицейские задержали в Колпино подозреваемого в избиении женщины. По информации пресс-службы ГУ МВД, 23-летний мужчина, будучи пьяным, избил руками свою ровесницу.

Инцидент произошел на Пионерской улице в поселке Металлострой 12 октября. С места медики увезли в больницу женщину с тяжкими телесными повреждениями. Известно, что мужчина пустил в ход кулаки из хулиганских побуждений. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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