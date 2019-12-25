  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Металлострое пьяный местный житель избил молодую женщину
Сегодня, 9:11
199
himif

В Металлострое пьяный местный житель избил молодую женщину

0 0

Девушку увезли в больницу с тяжкими телесными повреждениями.

В пятницу. 16 октября, полицейские задержали в Колпино подозреваемого в избиении женщины. По информации пресс-службы ГУ МВД, 23-летний мужчина, будучи пьяным, избил руками свою ровесницу.

Инцидент произошел на Пионерской улице в поселке Металлострой 12 октября. С места медики увезли в больницу женщину с тяжкими телесными повреждениями. Известно, что мужчина пустил в ход кулаки из хулиганских побуждений. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее мы писали, что в Петербурге таксист изнасиловал 13-летнюю пассажирку в своем автомобиле.

Фото: pixabay

Теги: избиение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии