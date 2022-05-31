Галина Данильченко сообщила о большом количестве заявок от населения региона.

В Мелитополе откроют дополнительные центры по получению гражданства России. Соответствующее заявление сделала временно исполняющая обязанности городской военно-гражданской администрации Галина Данильченко в эфире телеканала "Россия-24". Чиновница пояснила, что сеть центров будет расширена, так как властям поступает большое количество заявок от местного населения.

Да, открылся прием документов. Сегодня первый день. Людей, желающих подать документы, очень много. Мы планируем открывать еще дополнительные центры, потому что заявлений на получение паспортов российских очень-очень много. Галина Данильченко, врио главы Мелитополя

Врио города отметила, что подобные центры для приема документов планируется открыть на всей освобожденной территории Запорожской области. Она уточнила, что за день власти города выдали населению свыше 12 тысяч сим-карт российского оператора.

В Мелитополе пенсионерам раздали больше ста миллионов рублей.

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