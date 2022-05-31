Пожилое население получает по десять тысяч рублей.

В Мелитополе пенсионерам раздали больше ста миллионов рублей. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделала временно исполняющая обязанности главы городской военно-гражданской администрации Галина Данильченко. Чиновница подчеркнула, что денежные средства предоставляет местному населению и региону Донбасса российская сторона.

Выплачиваем сейчас это самостоятельно за счет денег, которые нам выделила Россия... Пока сейчас выплачиваем фиксированные суммы, стараемся охватить всех полностью, выдали уже в Мелитополе свыше 100 миллионов. Галина Данильченко, врио главы Мелитополя

В Мелитополе пояснили, что речь идет о социальных выплатах (пенсионных пособиях) по десять тысяч рублей, которые идут каждому пенсионеру города.

Глава Мелитополя возложила ответственность за теракт в городе на Киев.

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