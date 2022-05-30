Галина Данильченко назвала цель киевского режима при проведении теракта в Мелитополе.

Глава Мелитополя возложила ответственность за теракт в городе на Киев. Соответствующее заявление сделала временно исполняющая обязанности главы военно-гражданской администрации населенного пункта Галина Данильченко в эфире телеканала "Россия-24" от 30 мая. По мнению чиновницы, акция была направлена на устрашение мирного населения.

Это был циничный террористический акт со стороны киевского режима…Акт, направленный против мирных жителей города, потому что пострадали именно мирные жители. Галина Данильченко, врио главы Мелитополя

Ранее заместитель начальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов заявил журналистам о том, что власти установят заказчиков и найдут исполнителей теракта в центре Мелитополя. В настоящее время в городе проводятся следственные мероприятия. По словам эксперта, уже по традиции киевский режим в виду отсутствия возможности одержать победу на фронте, взрывает гражданскую инфраструктуру на освобожденных территориях.

Число погибших при взрыве в Шымкенте увеличилось до трех человек.

Фото и видео: Одноклассники / Россия-24