Число погибших при взрыве в Шымкенте увеличилось до трех человек

Взрыв унес жизнь младенца, которому было всего 18 дней.

В результате утреннего взрыва в Шымкенте на юге Казахстана погибли три человека. Инцидент произошел около родильного дома. Погибли сторож 1979 года рождения, рабочий 1980 года рождения и малыш, которому было всего 18 дней. Об этом сообщили в ТАСС.

Известно, что пострадали еще 8 человек. Сейчас все они находятся в больнице. Информация об их состоянии уточняется.

В момент взрыва в родильном доме находились 189 пациентов и 65 сотрудников. Их эвакуировали и направили в другие перинатальные центры Шымкента.

Ранее на Piter.tv: названа предварительная причина взрыва в Казахстане.

Фото: Piter.tv