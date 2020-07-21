Число погибших при взрыве в Шымкенте увеличилось до трех человек

В результате утреннего взрыва в Шымкенте на юге Казахстана погибли три человека. Инцидент произошел около родильного дома. Погибли сторож 1979 года рождения, рабочий 1980 года рождения и малыш, которому было всего 18 дней. Об этом сообщили в ТАСС.
Известно, что пострадали еще 8 человек. Сейчас все они находятся в больнице. Информация об их состоянии уточняется.
В момент взрыва в родильном доме находились 189 пациентов и 65 сотрудников. Их эвакуировали и направили в другие перинатальные центры Шымкента.
Ранее на Piter.tv: названа предварительная причина взрыва в Казахстане.
Фото: Piter.tv
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