В Мексике от властей сбежал экипаж самолёта с поддельным "Спутником-V"

Об обнаружении партии поддельного российского препарата сообщалось 18 марта.

18 марта в Мексике изъяли партию поддельной вакцины от коронавируса "Спутник V". Также были задержаны семь гондурасцев. На борту частного самолета были найдены почти шесть тысяч маркированных ампул с жидкостью.

Задержанных разместили в отеле, откуда они сбежали.

Сотрудники мексиканской таможни передали холодильник с ампулами и самолет в распоряжение прокуратуры, в связи с чем было запущено расследование. Миграционную службу попросили выдать иммиграционные уведомления пилоту и пассажирам, размещенным в отеле, однако те скрылись от наблюдения. сообщение мексиканской генпрокуратуры в Twitter

Накануне о задержанном самолете рассказала гондурасская компания Grupo Karim. Там признали, что вакцина от коронавируса предназначалась для своих сотрудников. Но обвинения в попытке незаконного ввоза препарата на территорию страны отвергались.

Ранее мы сообщали, что президент Мексики надеется на поставки вакцины "Спутник V".

Фото: Pixbay.com