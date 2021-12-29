Cofepris разрешил использовать российскую вакцину как бустерную дозу.

В Мехико используют компонент "Спутника V" для ревакцинации. Об этом местные журналисты узнали во время пресс-конференции мэра столицы Мексики Клаудии Шейнбаум. Информацию предоставил руководитель цифрового агентства общественных инноваций Эдуардо Кларк. Специалисты уточнили, что в рамках программы по ревакцинавции граждан для профилактики заражения коронавирусной инфекцией власти города намерены использовать первый компонент российской вакцины "Спутник V". Им будут прививать со следующей недели всех желающих в возрасте от 40 до 49 лет.

На этом этапе для лиц 40-49 лет с понедельника по субботу будет применяться вакцина "Спутник V", её первый компонент. Эдуардо Кларк, эксперт

Чиновник напомнил о том, что два дня назад мексиканский регулятор Cofepris уведомил администрацию Мехико о возможности использования вакцины РФ в качестве бустерной дозы не зависимости от того, какую из используемых в городе вакцин ранее вводили пациентам.

В 2022 году в Петербурге появится завод по производству вакцины "Спутник Лайт".

Фото: Facebook / Gobierno de la Ciudad de México

