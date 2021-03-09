К работе на шествии привлекли 2,7 тысяч женщин-полицейских.

В Мехико 15 женщин-полицейских пострадали на марше за защиту прав женщин. Об этом сообщает управление общественной безопасности на своей странице в Twitter.

В Мехико прошло шествие против насилия и в защиту прав женщин. Акция носила мирный характер, но некоторые агрессивно настроенные участницы попытались прорваться в Национальный дворец сквозь металлические ограждения.

После этого начались стычки участников акции с полицией. К работе на шествии привлекли 2,7 тысяч женщин-полицейских. Им дали указ не применять силу против протестующих.

Ранее в Петербурге 8 марта прогремел салют в честь 30-летия Насти Ивлеевой.

Видео: Youtube/Katie Hopkins OFFICIAL