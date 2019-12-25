В "Матросской тишине" выявили экстремистскую группу АУЕ

По результатам прокурорской проверки возбудили два уголовных дела.

В московском следственном изоляторе "Матросская тишина" силовики выявили запрещенное в России экстремистское движение "Арестантское уголовное единство" (АУЕ), которое было создано заключенными. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры российской столицы.

По данным ведомства, группа была выявлена в ходе проверки. Отмечается, что участники движения занимались на территории изолятора деятельностью, которая препятствовала выполнению служебных обязанностей сотрудниками учреждения, нарушали общественный порядок, а также собирали деньги для поддержания экстремистского движения.

По итогам проверки было возбуждено уголовное дело по статьям об организации и участии в деятельности экстремистской организации, а также о финансировании экстремистской деятельности. В рамках дела проводятся обыски в двух московских изоляторах.

Напомним, что согласно решению Верховного от 17 августа 2020 года "АУЕ" признано экстремистским движением. Его деятельность запрещена на территории России.

Ранее на востоке российской столицы задержали десять человек, которые участвовали в массовой драке рядом со строительной площадкой на улице Маресьева.

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