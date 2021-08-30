В Москве произошла массовая драка

В ней приняли участие десять человек.

На востоке российской столицы задержали десять человек, которые участвовали в массовой драке рядом со строительной площадкой на улице Маресьева. Об этом информирует пресс-служба столичного управления МВД.

По данным ведомства, между мужчинами произошел конфликт, который перерос в потасовку. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и пресекли массовые столкновения.

Десять человек были доставлены в отделение полиции. Им вменили статью КоАП о мелком хулиганстве. Всем участникам конфликта назначили административное наказание в виде штрафов от 500 до 1000 рублей.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту массовой драки, которая была устроена мигрантами в центре Москвы.

Видео: Пресс-служба УВД по ЮВАО