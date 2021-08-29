  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:24
70
phil_k Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Бастрыкин поручил провести проверку после массовой драки в Москве

0 0

В результате потасовки, около 50 человек были задержаны полицейскими.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту массовой драки, которая была устроена мигрантами в центре российской столицы. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Учитывая, что это уже не первый подобный инцидент в Москве за последнее время, председатель Следственного комитета поручил руководителю Главного следственного управления по Москве организовать доследственную проверку по данному факту и доложить о проведенных проверочных мероприятиях и их результатах.

из сообщения СК РФ

Напомним, 27 августа в Москве на Бауманской улице около десяти мигрантов из Средней Азии устроили массовую драку. В результате потасовки, около 50 человек были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. В отношении 15 мигрантов составлены протоколы о мелком хулиганстве.

Ранее в Санкт-Петербурге мигрант ударил знакомого ножом в ягодицы.

Видео: Telegram / 112

Теги: александр бастрыкин, массовая драка, ск рф
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии