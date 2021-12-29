В Марокко умер мальчик, просидевший пять дней в колодце

Ребенка вытащили на поверхность, однако он был уже мертв.

В Марокко умер пятилетний мальчик, которого на протяжении нескольких дней пытались достать из колодца. Об этом сообщает сообщает информационный портал Medias24, ссылаясь на данные правоохранительных органов.

Ребенок упал в 32-метровый колодец 2 февраля. В результате произошедшего он получил травму головы. Спасатели смогли спустить мальчику кислородную маску, а также еду с водой. Его не могли вытащить на поверхность сразу из-за большой глубины колодца и узости скважины. Подбираться к ребенку пытались с помощью подкопа экскаваторами. Работу осложняла каменистая местность, была угроза обрушения грунта.

За операцией по спасению мальчика наблюдали не только миллионы марокканцев, но и жители других стран арабского мира. Трансляции и прямые включения вели ведущие ТВ-каналы.

Ранее в Канаде внедорожник сбил четырех человек на акции протеста.

Видео: Youtube/AFP News Agency